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Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun silahla kaçırılmasının ardından gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı. Olayda, 16 yaşındaki F.Y. akaryakıt istasyonunda dört kişi tarafından zorla araca bindirildi, müdahale eden bir kişiye ateş açıldı.

Diyarbakır'da silah zoruyla bir çocuğu kaçıran şüphelilerden biri tutuklandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir gencin akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan F.Y. (16), bir otomobilden inen biri silahlı 4 kişi tarafından zorla araca bindirildi.

Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen S.A.Y'ye şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerinden kaçan S.A.Y. yaralanmazken, F.Y. otomobille götürüldükten bir süre sonra serbest bırakıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kimliği tespit edilen şüphelilerden M.K'yi gözaltına alındı. Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan, her iki tarafın olay öncesi trafikte tartıştığı ve mağdurların şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Olayında Bir Şüpheli Tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - 3.Sayfa
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