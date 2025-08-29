Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi, Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Çocuk Kaçırma Girişimi Engellendi, Şüpheli Tutuklandı
Diyarbakır'da bir çocuğu kaçırma girişiminde bulunan şahıs, çevredeki esnafın müdahalesiyle engellenerek tutuklandı. Operasyonla yakalanan G.K., çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'da bir çocuğu kaçırma girişiminde bulunan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki gün önce Yenişehir ilçesi Lise Caddesi'nde bir şahsın, 9 yaşındaki çocuğu alıkoyma girişimi çevre esnafı tarafından engellenmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri iki gün boyunca Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntülerini inceleyerek şahsın G.K. olduğunu tespit etti. Büyük bir titizlikle yürütülen çalışma sonucu, yapılan operasyonda, şüpheli şahıs saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

