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Lice'de otluk alan yangını söndürüldü

Lice'de otluk alan yangını söndürüldü
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Diyarbakır’ın Lice ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde otluk alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Lice ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisi ile büyüyerek yayıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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