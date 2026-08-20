Diyarbakır'da Çatı Yangını Söndürüldü
Diyarbakır Yenişehir'de 7 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çatıdaki malzemeler zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi Rızvan Ağa Caddesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye erlerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen olmazken, çatıda bulunan malzemeler zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.