Buzlanma kaza getirdi, dereye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde buzlanma nedeniyle dereye düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde Ramazan Balpetek idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle köprüden dereye düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sürücüyle birlikte yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - DİYARBAKIR