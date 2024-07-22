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Diyarbakır'da büyük uyuşturucu operasyonu

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Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 170 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 52 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 170 bin 500 kök kenevir bitkisi ve 52 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Lice İlçe Jandarma Komutanlığınca 21 Temmuz'da bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak maksadıyla operasyon düzenlendi.

Açıklamada, Kutlu Mahallesi ve Damar Mahallesi'nde icra edilen operasyonda 170 bin 500 kök kenevir bitkisi, 52 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilerek 170 bin 500 kök kenevir bitkisi numune alınmasını müteakip imha edildiği belirtildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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