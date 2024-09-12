Diyarbakır'da büyük narko-terör operasyonu: 15 milyon kök esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde narko-terör operasyonlarında 15 milyon 882 bin kök esrar ve skunk maddesi ve 2 buçuk ton kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 36 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; 25 Ağustos - 11 Eylül tarihleri arasında bölücü terör örgütü ile yasadışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, operasyon bölgesi içerisinde saklanan uşturucu maddeleri ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek maksadıyla; Lice İlçesinde icrasına başlanılan Narko- Terör operasyonları başarıyla devam etmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Devam eden operasyonlar kapsamında; 15 milyon 882 bin kök kenevir-skunk bitkisi ve 2 buçuk ton kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçen kenevir/skunk bitkisi numune alınmasına müteakip imha edilmiştir. Yakalanan 36 şüpheli şahıs hakkında adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - DİYARBAKIR