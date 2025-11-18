Diyarbakır'da Büfe Camlarını Kıran Şahsın Anıları Kamerada

Diyarbakır'da bir büfenin camlarını kıran şahıs cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi içerisinde bulunan büfede meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şahıs, yerden aldığı taşla burada bulunan büfelerin camlarını kırdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, büfenin tüm camlarını kırdıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR