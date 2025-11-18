Diyarbakır'da Büfe Camlarını Kıran Şahsın Anıları Kamerada
Diyarbakır'da Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi içindeki bir büfenin camlarını kıran kimliği belirsiz şahıs, olay anında cep telefonu kameralarına yakalandı. Rahat tavırlarla dikkat çeken şahıs, tüm büfe camlarını kırdıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi içerisinde bulunan büfede meydana geldi. Kimliği öğrenilemeyen şahıs, yerden aldığı taşla burada bulunan büfelerin camlarını kırdı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şahıs, büfenin tüm camlarını kırdıktan sonra bölgeden ayrıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR
