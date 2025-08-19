Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Kadın Silahlı Saldırıya Uğradı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan 24 yaşındaki Nazlı Demir, daha önce de eşinin saldırısına maruz kalmıştı. Olay sonrası eşi Kemal Demir intihar etti. Saldırı esnasında taksi şoförü de yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadının, daha önce de eşi tarafından ayaklarından vurulduğu ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi.

Şeyh Şamil Mahallesi 627. Sokak'ta dün boşanma aşamasındaki eşi Kemal Demir (29) tarafından takside uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Nazlı Demir'in (24), geçtiğimiz aylarda da kocası tarafından silahla ayağından vurularak yaralandığı ve fizik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kemal Demir, eşine saldırı sonrası intihar etmişti. Saldırı sırasında ticari taksi şoförü İ.Y. de yaralanmıştı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
