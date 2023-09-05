Diyarbakır'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Darbedip Evini Ateşe Veren Koca Tutuklandı

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip evini ateşe veren bir koca tutuklandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada kadın ağır yaralandı ve evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Diyarbakır'da boşanma aşamasındaki eşini darbedip, evini ateşe verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan koca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yenişehir ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki bir evde A.B. ile boşanma aşamasındaki eşi Ş.B. arasında dün tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.B, eşini darbederek, evi de ateşe verdi.

Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Darp sonucu ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Gözaltına alınan A.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.