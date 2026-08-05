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Diyarbakır'da Boş Arazide Vurulmuş Ceset Bulundu

Diyarbakır'da Boş Arazide Vurulmuş Ceset Bulundu
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Diyarbakır Bağlar'da boş arazide silahla vurulmuş 22 yaşındaki Yekta Çetin'in cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, ceset otopsi için morga kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boş arazide silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde boş arazide silahla vurulmuş halde erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekipler, yaptığı incelemede şahsın Yekta Çetin (22) olduğunu belirledi. Ceset, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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