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Biçerdöverden çıkan kıvılcım 150 dönümlük alanı kül etti

Biçerdöverden çıkan kıvılcım 150 dönümlük alanı kül etti
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım, ekili ve anız bulunan tarlada yangına yol açtı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangında yaklaşık 150 dönümlük alan kül oldu. İtfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle yangın söndürüldü, inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde hasat yapan biçerdöverden çıkan kıvılcım ekili ve anız bulunan tarlanın alev almasına neden oldu. Yangında yaklaşık 150 dönümlük alan kül oldu.

Olay, Silvan ilçesi Gökçetevek Mahallesi'nde yaşandı. Hasat gerçekleştiren biçerdöverden çıkan kıvılcım, ekili ve biçilmiş alanda yangının çıkmasına neden oldu. rüzgarın da etkisi ile alevler kısa sürede onlarca dönümlük alana yayıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da destek verdiği çalışmada yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından 150 dönümlük alanın etkilendiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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