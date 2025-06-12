Diyarbakır'da Biçerdöver Yangını: 150 Dönüm Buğday Kül Oldu
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde biçerdöverin patozuna giren tel, kıvılcım çıkartarak yangına neden oldu. Yangın, vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü ancak yaklaşık 150 dönüm biçilmemiş buğday yandı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde biçerdöver patozuna giren tel, kıvılcım çıkartarak yangına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, ilçenin kırsal Çaytepe Mahallesi'nde buğday biçildiği sırada biçerdöverin patozuna giren telin kıvılcım çıkartmasıyla yangına neden oldu.
Alevlerin yükselmesiyle biçerdöver patozdan sökülerek yangın söndürme çalışmalarına başlandı.
Yangın, vatandaşların yardımıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında etkilenen olmazken, yaklaşık 150 dönüm biçilmemiş buğday kül oldu. - DİYARBAKIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa