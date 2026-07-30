Haberler

Diyarbakır’da biçerdöver alevlere teslim oldu

Diyarbakır’da biçerdöver alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da biçerdöver henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Diyarbakır'da biçerdöver henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, alevlerin sardığı biçerdöver demir yığınına döndü.

Olay, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde meydana geldi. Ekili arazileri biçmek için bölgede bulunan biçerdöver, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevler kısa bir sürede tüm araca yayıldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da destek verdiği çalışmalarda yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, biçerdöver demir yığınına döndü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
5 bölgede orman yangınları sürüyor! Ayvalık Bergama yolu trafiğe kapatıldı

5 bölge alev alev! Karayolu ulaşıma kapatıldı, tehlike büyüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ot biçme makinesine sıkışan çiftçi feci şekilde can verdi

Korkunç son, ot biçme makinesiyle geldi
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin uyarmıştı! Öğretmen görüşmede duyduklarına inanamadı
Uzmanlardan şaşırtan açıklama! Kaldırımlardaki ölü arıların nedeni ortaya çıktı

Milyonları tedirgin eden olay! Bu görüntü kritik bir uyarı veriyor
Polonya basını, Fenerbahçeli yıldızı yere göğe sığdıramadı

Tüm ülke Fenerbahçeli yıldızı konuşuyor! Yere göğe sığdıramadılar
Adana'daki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü

Seyir tepesindeki katliamda kahreden detay: Bir babanın en zor günü
Fatih Terim'in Leao için 3 yıl önce söyledikleri yeniden gündemde

3 yıl önce söyledikleri yine gündemde! Neler demiş neler
Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı

Bir ilimizde gündem bu heykel! İki parti olayı yargıya taşıdı