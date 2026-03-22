Diyarbakır'da bıçaklı kavga anı kameraya yansıdı

Diyarbakır'da iki grup arsında çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada bir kızın, elinde bıçak olan şahsı sakinleştirmek isterken bayıldığı görüldü.

Olay, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya döndü. Şahıslardan biri, elindeki bıçakla etrafa tehditler savururken, vatandaşlar araya girerek kavganın büyümesini engellemeye çalıştı. Elinde bıçak bulunan şahsı sakinleştirmek isteyen bir kızın da baygınlık geçirdiği görüldü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı