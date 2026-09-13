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Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Diyarbakır’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
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Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi otogar bölgesinde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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