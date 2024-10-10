Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da Berber Liderliğindeki Çeteye Büyük Darbe: 1.2 Milyar Lira Dolandırıcılık

Diyarbakır'da Berber Liderliğindeki Çeteye Büyük Darbe: 1.2 Milyar Lira Dolandırıcılık
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da berberlik yapan bir şahsın liderliğindeki çetenin, Türkiye genelinde 1.2 milyar lira dolandırdığı tespit edildi. Nevşehir merkezli operasyonda 92 şüpheliden 76'sı gözaltına alındı. Şüphelilerin, dolandırıcılık için vatandaşlara sahte iş teklifleri yaptığı öğrenildi.

Diyarbakır'da berberlik yapan şahsın liderliğinde kurulan çete, Türkiye genelinde yaklaşık bin 500 kişiyi 1.2 milyar lira dolandırdı. 92 şüphelinin yakalanması için Nevşehir merkezli 19 ilde 95 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 76 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, dolandırıcılar Nevşehir'de ikamet eden bir vatandaşın telefonuna Whatsapp'tan Endonezya kayıtlı +62 numara üzerinden "Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" seklinde mesaj göndererek, Google Haritalar uygulamasında bulunan işletmelere yorum yapması karşılığında 50 TL verileceğ vaadinde bulundu. Dolandırıcılar, verilen ilk görevleri yapan şahısın hesabına para yatırarak güven sağladı. Şahsın kazanç sağlamaya devam edebilmesi için kendisinin VIP gruba geçmesi gerektiği, bunun için de para yatırması gerektiği söylendi. Üyeliği kabul eden şahıs,farklı banka hesaplarına toplam 259 bin 800 TL yatırdı. Dolandırıcıların para taleplerinin devam etmesi üzerine dolandırıldığını anlayan vatandaş, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin tespiti için başlattığı çalışmalarda mağdurun farklı bankalara gönderdiği paraları takibe aldı. Yatırılan paraların kripto borsalarına gönderildiği, paranın takibine devam edildiğinde paranın soğuk cüzdana transfer edildiği tespit edildi. Çete liderinin ise Diyarbakır'da berberlik yaptığı belirlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı yöntemle il genelinde 12 kişinin daha dolandırıldığını ve toplamda 13 kişinin göndermiş olduğu toplam 811 bin TL'nin aynı soğuk cüzdana aktarıldığını belirledi. Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 92 şüpheliden 76'sını yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirleyen polis ekipleri, 8 firari şahsın da yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Yapılan operasyonlarda çok sayıda banka ve kredi kartı, dijital materyal ile 3 adet silah ve bu silahlara ait 396 fişek ele geçirildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Diyarbakır Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Türkiye Polis Suç

DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı

13 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili DEM Partili başkan gözaltında

 Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor

Köfteci Yusuf'un sahibi kayıp

 Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı

Vatandaşa domuz eti yediren firmanın sahibi "İyi köfte" tarifi vermiş
Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi

Kapıya kadar takip eden tacizciye verilen cezaya bakın
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milton Kasırgası alarmı! Florida'da kasırga mı çıktı? Milton kasırgası nedir? Seyfi Birbir kimdir? 10 Ekim Müge Anlı'da Seyfi Birbir olayı nedir? PEGASUS BİLET KAMPANYASI: Pegasus ucuz bilet kampanyası başladı mı? Uçuşlar ne kadar, kaç TL? 10 Ekim ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 10 Ekim tarihinde dünyada neler oldu? DEM Parti Iğdır İl Başkanı kimdir? Mehmet Selçuk tutuklandı mı? Köfteci Yusuf kapatılacak mı? Marmara Üniversitesi'nde ne oldu? Marmara Üniversitesi önündeki eyleme neden müdahale edildi? Zeydan Karalar kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Zeydan Karalar kaç yaşında, nereli? Zeydan Karalar biyografisi! Talisca Beşiktaş'a mı geliyor? Talisca Beşiktaş'a gelecek mi? Cem Öğretir sağlık durumu nedir? Cem Öğretir'in burnu neden kanadı? Orhan Turan kimdir? Halk Tv konuğu Orhan Turan kaç yaşında, nereli? Orhan Turan biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.