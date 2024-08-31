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Diyarbakır'da Baraj Kapaklarının Açılması Sonucu Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmesi sonucu piknik içim bölgede bulunan 4 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla karaya çıkartıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde baraj kapaklarının açılması sonucu suyun yükselmesiyle mahsur kalan 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Merkez Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe köyünde baraj kapaklarının açılmasıyla su seviyesi yükselmesi sonucu piknik içim bölgede bulunan 4 kişi, mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlar, itfaiye ekipleri tarafından bot yardımıyla karaya çıkartıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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