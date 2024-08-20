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Diyarbakır'da balık tutmak için gölete giden kişinin cansız bedeni bulundu

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmak için Malabadi Barajı göletine giden bir kişinin cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün balık tutmak için Malabadi Barajı göletine gide şahsın cansız bedeni bulundu.

Dün, Silvan ilçesi Malabadi Barajı göletinde balık tutmak için Çalıönü köyü mevkisine giden Hasan Binen (31), suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı arama çalışmasında sabah saatlerinde Binen'in cansız bedenine ulaştı. Binen'in cesedi, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Silvan Olay Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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