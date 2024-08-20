Diyarbakır'da balık tutmak için gölete giden kişinin cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dün balık tutmak için Malabadi Barajı göletine gide şahsın cansız bedeni bulundu.

Dün, Silvan ilçesi Malabadi Barajı göletinde balık tutmak için Çalıönü köyü mevkisine giden Hasan Binen (31), suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bölgede yaptığı arama çalışmasında sabah saatlerinde Binen'in cansız bedenine ulaştı. Binen'in cesedi, inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - DİYARBAKIR