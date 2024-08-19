Diyarbakır'da balık tutmak için gölete giden kişi kayboldu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde balık tutmak için Malabadi Barajı göletine giden 31 yaşındaki şahıs suda kayboldu.

Alınan bilgilere göre, Malabadi Barajı göletinde balık tutmak için Çalıönü köyü mevkisine giden H.B. (31) suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR