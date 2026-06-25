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Diyarbakır'da baba-oğulun öldürülüp yakıldığı cinayete ilişkin duruşma ertelendi

Diyarbakır'da baba-oğulun öldürülüp yakıldığı cinayete ilişkin duruşma ertelendi
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Remzi Sati ve 15 yaşındaki oğlu Muhammet'in yakılarak öldürülmesiyle ilgili dava, 3 Kasım'a ertelendi. Sanık Ali Mert İldeniz'in tutukluluğu devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde Remzi Sati ile 15 yaşındaki oğlu Muhammet'in yanmış kamyonette cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin görülen dava, 3 Kasım'a ertelendi.

Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmada, 6 tanık ile tarafların avukatları hazır bulundu. "Tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Ali Mert İldeniz (25), duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Tanıklar ve sanık İldeniz'in ardından avukatlar dinlendi. Savcı mütalaasının ardından mahkeme heyeti, sanık İldeniz'in tutukluğunun devamına karar verdi.

Dava, eksiklerin giderilmesi için 3 Kasım'a ertelendi.

Olay

Sur ilçesi Kuşburnu Mahallesi Ambar Çayı mevkisinde park halindeki araçta 19 Mayıs 2025 yılında Remzi Sati (49) ve Muhammed Sati'nin (15) tabancayla öldürüldükten sonra delilerin yok edilmesi için yakılmış halde cesetleri bulunmuştu. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan A.Ö. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, O.K. ve A.İ. de adli kontrol şartıyla salıverilmiş, katil zanlısı Ali Mert İldeniz ile M.D., M.K. ve İ.K. ise tutuklanmıştı.

7 Nisan'da görülen duruşmada İldeniz'in tutukluluk halinin devamına, diğerlerinin adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilmişti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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