Haberler

Diyarbakır'da Yapı Kredi ATM'si ve bazı iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da Yapı Kredi ATM'si ve bazı iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası ATM’si ile üç farklı iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli, emniyet ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden birinin 8 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Olayların asli faili M.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası ATM'si ile üç farklı iş yerini kurşunlayan 3 kişi yakalandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurşunlama olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM ile üç farklı iş yerine yönelik kurşunlama olaylarının şüphelisi olan 3 şahıs, suçta kullanılan 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan birinin 8 ayrı aranma kaydının olduğu ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suça iştirak ettikleri anlaşılan S.B.O. adlı şahıs ve suça sürüklenen çocuk B.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olayların asli faili olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuk M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'yi son nefeste devirdik! A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti

A Milli Takımımız Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti
Organize suç örgütlerine operasyon! 51 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Onlarca kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

Bu sözler sana Bünyamin başkan: Tasvip etmem mümkün değil

Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

Ünlü ismin cenazesinde olay! Kadınlar da saf tutmak isteyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kökünü kazıyacağız' talimatı sonrası tüm şüpheliler tutuklandı

Erdoğan'ın "Kökünü kazıyacağız" talimatı sonrası hepsi tutuklandı
Ablasının gözü önünde darbedilip kaçırılan Songül bulundu! Failler en yakını çıktı

Darbedilip kaçırılan Songül'den haber var! Failler en yakını çıktı
Ocağı ve gazı unuttular! Fransa'da pencere önünde kahvaltı keyfi

Bu ülkede ocağa ihtiyaç kalmadı!
Bugün karnesini alacaktı! Denizde boğulan 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Bugün karnesini alacaktı... Hastaneden acı haber geldi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor

Ezber bozan karar! Araçlardan bu aksam kaldırılıyor