Diyarbakır'da Yapı Kredi ATM'si ve bazı iş yerlerini kurşunlayan 3 şüpheli yakalandı
Diyarbakır’da Yapı Kredi Bankası ATM’si ile üç farklı iş yerini kurşunlayan 3 şüpheli, emniyet ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden birinin 8 ayrı aranma kaydı ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Olayların asli faili M.A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diyarbakır'da Yapı Kredi Bankası ATM'si ile üç farklı iş yerini kurşunlayan 3 kişi yakalandı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kurşunlama olaylarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında, Yenişehir ilçesinde bulunan bir bankaya ait ATM ile üç farklı iş yerine yönelik kurşunlama olaylarının şüphelisi olan 3 şahıs, suçta kullanılan 1 adet tabanca ile birlikte yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalanan şahıslardan birinin 8 ayrı aranma kaydının olduğu ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden suça iştirak ettikleri anlaşılan S.B.O. adlı şahıs ve suça sürüklenen çocuk B.A. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olayların asli faili olduğu anlaşılan suça sürüklenen çocuk M.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR