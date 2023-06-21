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Arazi kavgası ettiği 2 kuzenini, markette öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki kardeş markette uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kardeşlerin, arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olduğu kuzenleri tarafından öldürüldüğü ve şahsın yakalandığı öğrenildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iki kardeş, alışveriş yaptıkları markette arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli oldukları kuzenleri tarafından silahla öldürüldü. Kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Selahattin Eyyubi Mahallesi 312. Sokakta bir marketin içinde çarşı ve mahalle bekçisi M.K., kuzenleri olan iki kardeş H.K. ve K.K.'ye silahlı saldırıda bulundu. İki kardeş, saldırı sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kardeşler, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Diyarbakır'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzeni tarafından öldürüldü

YAKALANDI

Yakınları gözyaşlarına boğulurken, şüpheli kaçtıktan kısa süre sonra yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'da iki kardeş arazi anlaşmazlığı yüzünden kuzeni tarafından öldürüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - 3. Sayfa

Diyarbakır 3. Sayfa Haberler

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