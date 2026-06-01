Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayda baba, 2 oğlu ve damadı gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle bir araca düzenlenen silahlı saldırıda sürücü hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı. Olayla ilgili baba, iki oğlu ve damat gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Çukurdere Mahallesi mevkisinde dün meydana gelen olayda 16 SLP 06 plakalı hafif ticari araca düzenlenen silahlı saldırı sonucu tarlasından evine dönen sürücü Hüseyin Şenol (51) olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi S.Ş. (44) de ağır yaralanmıştı. Saldırının ardından araç yol kenarına devrilmişti.

Jandarma, yaptığı çalışmalar sonucu kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), saldırıya ilişkin baba Z.Ş. (59), oğulları M.Ş. (30), S.Ş. (27) ile damadı M.Y'yi (40) yakaladı.

Jandarmada işlemleri süren şüphelilerin, saldırıya uğrayan araçtaki kişilerle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
