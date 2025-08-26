Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle 2 Kişi Öldü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü olayda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Ağustos günü meydana geldi. Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda M.Ş. (46) ve M.A.Ş. (23) hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR