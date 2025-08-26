Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle 2 Kişi Öldü, 3 Şüpheli Tutuklandı

Diyarbakır'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle 2 Kişi Öldü, 3 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 2 kişinin öldüğü olayda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 22 Ağustos günü meydana geldi. Güvercinlik Mahallesi Çatalca Boğaz Küme Evleri'nde, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda M.Ş. (46) ve M.A.Ş. (23) hayatını kaybetmiş, 4 kişi de yaralanmıştı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 3'ü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray cephesi şaşkın! Spartak Moskova, Cuesta'dan son anda vazgeçti

Yıldız futbolcudan gelen haber Galatasaray cephesini şaşkına çevirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde son kararını verdi

Galatasaray, Barış Alper transferinde son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.