25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı TikTok yayını ele verdi

Güncelleme:
Diyarbakır'da yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve evine düzenlenen operasyonlarda yakalanamayan şahıs, sosyal medyada yaptığı yayında yaşadığı sokağın tabelasını ele verince yakalandı.

Diyarbakır'da yağma ve uyuşturucu suçlarından 25 yıl hapis cezası bulunan R.İ., TikTok'ta yaptığı canlı yayın sayesinde bulunduğu yer tespit edilerek yakalandı. Emniyet, sosyal medya paylaşımlarını inceleyerek operasyon düzenledi.

25 YIL HAPİS CEZASIYLA ARANIYORDU

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde aranan şahısların yakalanması için özel bir ekip kuruldu. Yürütülen kapsamlı çalışmalarda yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması, uyuşturucu madde kullanımı gibi suçlardan toplam 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.İ.'nin yakalanması için evine birçok kez operasyon düzenlendi.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Şahsa ulaşılamaması üzerine sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar incelemeye alındı. R.İ.'nin sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlardan bulunduğu bölgeye ve sokaklara ilişkin çemberi daraltan Asayiş Şube ekipleri, TikTok paylaşımlarından birinde önemli bir detayı fark etti.

YAYINDAKİ SOKAK TABELASI ELE VERDİ

11 Ekim'de daraltılan çemberdeki tüm sokaklara dağılan özel ekipler, TikTok platformunda R.İ.'nin canlı yayın açtığında tesadüfen arkasında görünen sokak tabelasına göre yönlendirildi. Bulunduğu yerden itibaren şahsı takibe alan Asayiş Şube ekipleri, yayın bitmiş olmasına rağmen halen durumun farkında olmayan R.İ.'yi yayın sonrasında girdiği mekanda kıskıvrak yakaladı. Şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
üç gün önce Ankara garında IŞ-İT in canlı bombasıyla ölenleri andık. İstediğinde suçluları her türlü bulan devlet on senedir başkentin göbeğini kana bulayanları bulamıyor ne hikmetse

