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Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu

Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklu
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Diyarbakır’da farklı noktalarda yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'da farklı noktalarda yapılan operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Uyuşturucu maddelerin ticaretini ve kullanımını engellemek amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar neticesinde; 27.08.2026 tarihinde ilimiz genelindeki farklı noktalarda yapılan operasyonlarda; Kayapınar ilçesinde durdurulan bir araçta 1060 gram metamfetamin, Bağlar ilçesinde iki ikamette yapılan aramada ise 1350 gram skunk maddesi ile 7 adet sentetik hap ele geçirilmiştir. Operasyon kapsamında gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 2 adli süreçteki çocuk (ASÇ) hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 3 şüpheli şahıs ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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