Diyarbakır'da Direğe Çarpma: 1 Yaralı
Diyarbakır’da kontrolden çıkarak direğe çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da kontrolden çıkarak direğe çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.
Olay, Kayapınar ilçesi Selahattin Eyyubi Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği transit direğe çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı