Haberler

Anız ve örtü yangınında direkte bulunan leylekler telef oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde çıkan anız ve örtü yangınında, bir direk üzerinde bulunan iki leylek dumandan etkilenerek telef oldu.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde meydana gelen anız ve örtü yangınında direkte bulunan iki leylek telef oldu.

Edinilen bilgilere göre, dün ilçede çıkan anız ve örtü yangını, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülmüştü. Yangında, bölgede direk üzerinde bulunan iki leylek, dumandan etkilenerek yere düştü. İki leylek, alevler arasında telef oldu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da

Resmen kesinleşti! ABD Başkanı Trump yarın Ankara'da
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor

Anlaşma tamam! Dev havayolu şirketi resmen satılıyor
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağışlar geri geliyor

Sağanak yağışlar geri geliyor
Sosyal yardım ödemeleri artırıldı

Bakan müjdeyi verdi! Tüm ödemeler artırıldı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadına tutuklama talebi

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın işte şimdi yandı
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı