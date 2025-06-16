Diyarbakır'da Anız Yangını TOMA ve İtfaiye ile Söndürüldü

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Diyarbakır'da Anız Yangını TOMA ve İtfaiye ile Söndürüldü
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gece saatlerinde çıkan anız yangını, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Diyarbakır'da anız yangını TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen anız yangını, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Selahattin Mahallesi TOKİ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve yakında bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyönlendirildi. Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET TURGUT TAYUZAK - 3.Sayfa
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