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Diyarbakır'da Anız Yangını Söndürüldü, Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'da Anız Yangını Söndürüldü, Bir Kişi Dumandan Etkilendi
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Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında bir kişinin dumandan etkilendiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi.

Ergani ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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