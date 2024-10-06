Diyarbakır'da Anız Yangını Söndürüldü, Bir Kişi Dumandan Etkilendi

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü, bir kişi dumandan etkilendi.

Ergani ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. - DİYARBAKIR