Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen anız yangını, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Selahattin Mahallesi TOKİ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve yakında bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) yönlendirildi. Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - DİYARBAKIR