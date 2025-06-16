Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Diyarbakır'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen anız yangını, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen anız yangını, TOMA ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde Selahattin Mahallesi TOKİ mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve yakında bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı(TOMA) yönlendirildi. Yangın, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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