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Diyarbakır'da Tır Alevlere Teslim Oldu

Diyarbakır'da Tır Alevlere Teslim Oldu
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde seyir halindeki tır, nedeni belirlenemeyen bir yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Sürücü kupa kısmını ayırarak kurtuldu, ölen ya da yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde ilçenin Köprübaşı Mahallesi'nde seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen nedenle alev almaya başladı. Sürücü, tırı yol kenarına çekerek kupa kısmını ayırdı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, tırda maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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