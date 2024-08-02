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Diyarbakır'da kavgada yaralanan kişi hayatını kaybetti

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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan Mehmet Kaya (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavgada 1 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmış ve 3 araç zarar görmüştü. Gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 4 gün önce akraba iki aile arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada yaralanan Mehmet Kaya (44), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Temmuz tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi Şehitlik Caddesinde akraba iki aile arasında yaşanan husumetten dolayı çıkan tartışma, kısa sürede silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşmüştü. Kavgada Sıdıka Kaya hayatını kaybederken, 2'si yoldan geçen şahıs olmak üzere, 6 kişi yaralanmıştı, 3 araç da zarar görmüştü.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olan ağır yaralılardan Mehmet Kaya (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin devam eden soruşturmada, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mehmet Kaya Diyarbakır Yenişehir Olaylar Hukuk 3.Sayfa Haberler

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