Diyarbakır'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Diyarbakır'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı
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Diyarbakır'da Akrabalar Arasında Silahlı Kavga: 6 Yaralı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi.

Diyarbakır'da akrabalar arası kavga: 6 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Mehmet A, Ebubekir A, Vasfi A, Muzaffer A. ve Musa A. ile yoldan geçen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne, 4'ü daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan Mehmet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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