Diyarbakır'da Aile İçi Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kadın Öldü, Eşi Yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde aile arasında yaşanan tartışmada çocuklarının silahından çıkan kurşunlar sonucu kadın hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kulp ilçesinde Fener A.(70), eşi Necat A. ve oğlu M.A. (25) arasında tartışma yaşandı. Silahlı kavgaya dönüşen olayda, M.A.'nın silahla ateş etmesi sonucu annesi ve babası yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Fener A.'nın hayatını kaybettiğini, Necat A.'nın ağır yaralandığını belirledi. Fener A., incelemelerin ardından defnedildi. Necat A. ise Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Teslim olan M.A.'nın işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR