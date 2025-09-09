Diyarbakır'da Ağustos'ta Yapılan Operasyonlarda 62 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda 62 şüpheli yakalandı, 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde 1-31 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarda 62 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. 58 şahıs şubeden ve adli makamlarca, 2 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu tüfek, 43 adet fişek, 1 adet şarjör, 45 bin 83 paket sigara, 266 adet cep telefonu, 143 adet cep telefonu aksesuarı, 18 litre alkol, 21 bin 300 dal puro, 27 bin 408 litre akaryakıt, 2 bin 555 adet gözlük, 3,59 kilogram tütün mamulleri, 7 bin 750 adet elektronik sigara kiti, 210 adet elektronik sigara, 826 bin 568 adet sigara sarma kağıdı, 166 bin 464 sigara sarma filtresi ele geçirildi. - DİYARBAKIR