Lice'de ağaçlık alanda yangın paniği

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Lice ilçesi Esenler Mahallesi mevkiinde ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı