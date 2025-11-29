Diyarbakır'da 9 Yıldır Aranan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da birçok suçtan 9 yıldır aranan zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından nitelikli suçlar kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen planlı ve titiz çalışmalar sonucunda; 'tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma', 'korku, kaygı veya panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme', 'kasten yaralama', 'basit yaralama' ve 'basit tehdit' suçlarından 9 yıldır aranan ve hakkında 20 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.K. isimli şahıs Bismil ilçesinde icra edilen operasyon neticesinde 1 adet M16 piyade tüfeği ile birlikte yakalandı" denildi.

V.K., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - DİYARBAKIR