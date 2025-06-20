Diyarbakır'da 9 Yaşındaki Kız Çocuğuna Otomobil Çarptı

Diyarbakır'da 9 Yaşındaki Kız Çocuğuna Otomobil Çarptı
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Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki Nermin Katilo, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Sürücü olay yerinden kaçarken, alkollü olduğu tespit edildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Akpınar Mahallesi'nde 35 DA 5151 plakalı otomobilin sürücüsü M.T., yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Nermin Katilo'ya (9) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Katilo, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan sürücü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün işlemleri devam ediyor.

Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Katilo'nun yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpıp fırladığı görülüyor. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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