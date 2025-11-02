Haberler

Diyarbakır'da 9 Ayda 2 Bin 767 Ölümlü Yaralamalı Trafik Kazası

Diyarbakır'da yılın ilk 9 ayında meydana gelen ölümlü yaralamalı trafik kazası sayısı 2 bin 767 olarak kaydedildi. Kazalarda 26 kişi hayatını kaybederken, 4 bin 611 kişi yaralandı. Yetkililer halka trafik güvenliği konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı kaza istatistiklerini paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da eylül ayı içerisinde 319 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 527 kişi ise yaralandı. Öte yandan Trafik Başkanlığı yılın ilk 9 aylık bilançosunu da paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da yılın ilk 9 ayında 2 bin 767 ölümlü yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 26 kişi hayatını kaybederken 4 bin 611 kişi de yaralandı. Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
