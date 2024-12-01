Üye Girişi
Haberler
Türkiye'den kritik Suriye mesajı: Hiçbir şekilde müsamaha göstermeyiz

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz

 Muhalifler, Tel Rıfat merkezine girmeye başladı

Muhalifler, teröristlerin kalesinde

 Muhalifler, Esad'ın başkanlık konutuna böyle girdi

Esad'ın meşhur sarayı da artık muhaliflerde
Tel Rıfat'ta onlarca PKK'lı terörist ele geçirildi

Tel Rıfat'ta PKK'lılar böyle yakalandı

Diyarbakır'da 80 Yaşındaki Kadın 3. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da 80 Yaşındaki Kadın 3. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3'üncü kattan düşen 80 yaşındaki Zeytun Zeybek, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis inceleme başlattı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 3'üncü kattan düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Makam Dağı Mahallesi'nde 4 katlı binanın 3'üncü katından düşen Zeytun Zeybek (80) hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Zeybek'in cansız bedeni Ergani Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Galatasaray'dan maça dakikalar kala olay açıklama
img

Türkiye'den kritik "Suriye" mesajı: Müsaade etmeyiz
img

Suudi Arabistan'ı karıştırdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Esad kaçtı mı, Esad nerede? Suriye'de darbe mi oluyor? Fiorentina Inter CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Fiorentina Inter hangi kanalda, maçı ne zaman? Lyon Nice CANLI İZLE şifresiz! Lig 1 Lyon Nice hangi kanalda, maçı ne zaman? Fatih Karagümrük Esenler Erokspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig Fatih Karagümrük Esenler Erokspor hangi kanalda, maçı ne zaman? Liverpool Manchester City kaç kaç, MAÇ SONUCU ne? Liverpool Manchester MAÇ ÖZETİ ve GOLLERİ izle! Liverpool Manchester City CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Liverpool Manchester City maçı ne zaman? GALATASARAY EYÜPSPOR maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) GS Eyüp maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Galatasaray Eyüpspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS Rize maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (Galatasaray Eyüpspor) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.