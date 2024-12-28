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Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası Devam Ediyor
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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Narin Güran cinayeti davasında mahkeme başkanı Ramazan Dündar, iyi niyetinin suistimal edilmesi durumunda duruşma salonunu boşaltacağını belirtti. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanıkların durumu dikkatle takip ediliyor.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin dava, üçüncü gününde devam ediyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" dedi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar, davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde adliyeye getirildi. Duruşma, 3'üncü gününde devam ederken Diyarbakır Barosu dün yaşanan gelişmeler üzerine duruşmada kayıt açıldığında usule göre itirazda bulunacağını ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı söz vermeyeceğini söyledi. Kayda geçmek istediğini ifade eden Av. Nahit Eren'e mahkeme başkanı söz verdi. Eren, "Savunma özgürlüğüne sahip çıkan bir baroyuz. Bizim sizden bu davanın bugün ya da yarın çıkacak kararın vicdanen hukuk açısından toplumun sizden beklentisi konusunda vicdanen karar çıkacağından şüphe duymuyorum. Bu duruşma salonunda sanıklar, izleyiciler oturduğu yerden bağırdı. Bir baba savunma yaparken masaya vura vura savunma yaptı. Vicdanındaki sıkışmışlığı hissederek siz de ses çıkarmadınız. Dün Diyarbakır Barosunun 15 avukatı duruşmayı takip etti. Bir avukata yapılan bu tutumu kabul etmiyoruz. Hiç kimsenin Diyarbakır Barosunun hafıza ve adalet anlayışına söyleyecek söz hakkı yok" dedi.

"PKK, DEAŞ terör örgütlerini burada yargıladım, nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim"

Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "KK, DEAŞ terör örgütlerini burada yargıladım. Kasten öldürme yaralama suçlarını da yargıladım. Nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dün hakim, başkan olan biri değilim. Enes'in Kalaşnikof söylemine de bilerek müdahale etmedim. Bıraktım ki konuşsun. Mahkeme başkanı olarak belki ben bir şey bulacağım, anlayacağım. Benim de kendime has tarzım var. Biz artık dinleme makamındayız. İlk etapta sorgu makamındaydık. Burada benim şahsıma küfür edebilir. Suç unsuruna kanaat getirirsem müdahalede bulunacağım. Dün duruşma salonundan attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu, konuşunca söz hakkı vermedim. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Konuşmaya devam edince çıkın dışarı dedim. Üçüncü defa yaka paça çıkarın dedim. Öyle bir söz söyleyeceğim ki suç unsuru varsa onu da söyleyeceğim. Baba Arif Güran herkesin kendini hür ifade edebildiği mahkeme oldu diye teşekkür etti. Siz de geldiniz aynı şeyleri söylediniz.

İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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