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Diyarbakır'da korkutan yangın

Diyarbakır'da korkutan yangın
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 8 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Apartman sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Diyarbakır'da 8 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Apartmandakiler tedbir amaçlı tahliye edilirken, ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay dün gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde meydana geldi. 8 katlı bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Apartmandakiler tedbir amaçlı tahliye edilirken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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