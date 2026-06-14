Diyarbakır'da yılın ilk 5 ayındaki kaza bilançosu korkuttu: Bin 290 kaza, 4 ölü, 2 bin 183 yaralı
Diyarbakır'da 2026'nın ilk 5 ayında meydana gelen bin 290 ölümlü yaralanmalı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 183 kişi yaralandı. Yetkililer sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısı yaptı.
Diyarbakır'da 2026'nın ilk 5 ayında bin 290 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 183 kişi de yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı kaza istatistiklerini paylaştı. Buna göre Diyarbakır'da mayıs ayında 331 ölümlü yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 1 kişi hayatını kaybederken 602 kişi de yaralandı.
Öte yandan ilk 5 aylık verilerde ise bin 290 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 183 kişi ise yaralandı. Yetkililer sürücülere hız limitlerine uyma, emniyet kemeri takma ve direksiyon başında telefon kullanmama uyarısında bulundu. Ayrıca trafik kazalarının önlenmesi için farkındalık çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, vatandaşlardan trafik kurallarına azami dikkat göstermelerini istedi. - DİYARBAKIR