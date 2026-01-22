Haberler

Diyarbakır'da 2 çocuk annesi, sırra kadem bastı

Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 45 yaşındaki iki çocuk annesi Nimet Kılıç'tan dün geceden beri haber alınamıyor. Eşi Şeyhmus Kılıç, jandarma ekiplerine haber verdi, arama çalışmaları başlatıldı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 45 yaşındaki 2 çocuk annesinden dün geceden beri haber alınamıyor. Köye sevk edilen ekipler, kadını bulmak için çalışma başlattı.

Olay Çınar ilçesi Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre iki çocuk annesi 45 yaşındaki Nimet Kılıç, dün gece saat 01.00 sularında eşi Şeyhmus Kılıç ile birlikte yatağa geçti. Şeyhmus Kılıç, sabah kalktığında eşinin yanında olmadığını fark etti. Bir süre gelmesini bekleyen Kılıç, haber alamadığı Nimet Kılıç'ı aramak için anne ve babasının yanına gitti. Eşini burada da bulamayan Şeyhmus Kılıç, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dünden beri haber alınamayan kadını bulmak için çalışmalara başladı.

En son kayınbabasında görülmüş

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Şeyhmus Kılıç, "Dün saat 01.00'a kadar yanımdaydı. Daha sonra ikimizde uyuduk. Sabah kalktım, yatakta olmadığını gördüm. Her tarafa baktım ama göremedim. Annemlere baktım, babam kalktı ne arıyorsun dedi. Eşim kaybolmuş, burada mı dedim. O da buradaydı ama gitti dedi. Sabaha doğru saat 07.00-07.30 arasıydı. Ondan sonra babam kalktı, oğlum kalktı aradık, daha sonra jandarmaya haber verdik. Tartıştığımız bir durum yoktu. Sabah kalktım göremedim. Babamlara baktım orada da yoktu. Ondan sonra da aramaya başladık" dedi.

Bölgeye, AFAD, 112 acil sağlık ve jandarma ile arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kayıp Nimet Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor. - DİYARBAKIR

