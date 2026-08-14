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Diyarbakır'da 42 Suç Kaydı Bulunan Zanlı Yakalandı

Diyarbakır'da 42 Suç Kaydı Bulunan Zanlı Yakalandı
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde jandarma ekipleri, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve toplam 42 suç kaydı olan R.Y.'yi yakaladı. Adli işlemlerin ardından tutuklanan şüpheli, Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Diyarbakır'da 42 suç kaydı bulunup, 16 yıl 2 ay hapis cezası bulunan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Hani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; hakkında Diyarbakır 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 16 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.Y. isimli şüpheli, Hani ilçesinde, Topçular Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanmıştır. Yapılan araştırmada şüphelinin, daha önce 40 adet uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve 2 adet 2313 Sayılı Kanun'a Muhalefet olmak üzere toplam 42 suç kaydının bulunduğu tespit edilmiştir. Yakalanan şahıs, adli işlemlerin tamamlanmasına müteakip tutuklanarak Diyarbakır T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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