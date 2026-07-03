Araçların sırayla çarpıştığı kaza kamerada

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 4 aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Bağcılar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Hafif ticari araç da çarpışmanın etkisiyle park halindeki iki otomobile çarptı. Seyir halindeki otomobil ise refüje çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı