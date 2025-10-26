Diyarbakır'da 4.0 Büyüklüğünde Deprem: Prof. Dr. Naci Görür'den Uyarılar

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, "Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi" uyarısında bulundu.

Diyarbakır'da saat 14.49'da merkez üssü Hani ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin, Dicle-Lice Segmenti üzerinde yer alan Bitlis-Zagros bindirme zonu üzerinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu fay zonunun 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrasında stres biriktirdiğini belirterek, "Bu fay zonu 6 Şubat depremlerinde stres biriktirdi. Dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR