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Diyarbakır'da zincirleme kaza anı kameraya yansıdı

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Diyarbakır'da öndeki aracın ani fren yapması sonucu arkadan gelen üç araç çarpıştı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, maddi hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'da öndeki aracın ani freni nedeni ile arkadan gelen üç araç çarpıştı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki aracın aniden fren yapması nedeni ile arkadan gelen üç araç çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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